Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
06.12.2025 07:05:00
3 Reasons to Buy Amazon Stock Like There's No Tomorrow
For many years, Amazon (NASDAQ: AMZN) was a poster child for growth stocks and the returns they can deliver. However, over the past 12 months, Amazon's shares have cooled a bit, underperforming the S&P 500 by a narrow margin.Just in the first 11 months of 2025, Amazon has also underperformed the S&P 500 (7.1% to 16.1%), as well as every "Magnificent Seven" stock except Tesla. So the company has seen better stretches (though, to be fair, it has seen worse, too).Despite the stock's recent lackluster performance, it remains one of the best long-term choices in the market. Here are three reasons I would buy it like there's no tomorrow.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
12:00
|Climate rift opens between Amazon and rivals in row over data centre power (Financial Times)
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|ROUNDUP: Amazon eröffnet neue Deutschlandzentrale und vergrößert sich (dpa-AFX)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.12.25
|Amazon will Paketversand mit der Post in den USA beenden (Spiegel Online)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Amazonmehr Analysen
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Buy
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|196,90
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.