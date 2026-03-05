American Express Aktie

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

05.03.2026 16:30:00

3 Things Every American Express Investor Needs to Know

Representing 14.7% of the $319 billion portfolio, American Express (NYSE: AXP) is Berkshire Hathaway's second-biggest position. It's not far behind Apple, which is the top holding.This financial stock has produced a total return of 163% in the past five years (as of Feb. 27), but it trades 20% off its peak. Don't rush to buy just yet. Here are three things you need to know about American Express.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
