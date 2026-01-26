Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
26.01.2026 23:30:00
3 Things Alphabet Needs to Prove in 2026
After a strong 2025, Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) enters 2026 from a position of confidence. Artificial intelligence (AI) transitioned from narrative to real deployment, Google Cloud gained traction, and the company demonstrated that its core businesses continue to scale profitably. But for long-term investors, the bar now rises.This year is no longer about vision. It's about proof.Alphabet needs to demonstrate that its biggest strategic bets can yield durable economic benefits. In particular, three execution challenges will define whether Alphabet compounds smoothly through the next decade -- or delivers more muted returns despite technological leadership.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
