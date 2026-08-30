Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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30.08.2026 02:15:00
3 Things That Matter Most for Eli Lilly Now
Eli Lilly (NYSE: LLY) is a market darling, given its success in the GLP-1 weight-loss space. That's understandable, given the huge opportunity ahead in helping the world address a health issue that has such a material, and usually negative, impact on people's lives. But as you look at Eli Lilly, investors should consider these three things that are likely to matter more than you think.Is there such a thing as too much success? That depends on how you look at it. In the second quarter of 2026, sales of Mounjaro rose 91% year over year. Sales of Zepbound jumped 46%. And the company's newly introduced Foundayo GLP-1 pill began generating revenue. Taken together, the weight-loss drugs produced nearly $15 billion of Eli Lilly's nearly $23 billion in revenue in the quarter. That's nearly two-thirds of the company's top line.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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