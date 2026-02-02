Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
|
02.02.2026 19:01:41
A Glimpse Into The Expert Outlook On Nutrien Through 10 Analysts
This article A Glimpse Into The Expert Outlook On Nutrien Through 10 Analysts originally appeared on Benzinga.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
04.11.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Nutrien auf 'Overweight' - Ziel 68 Dollar (dpa-AFX)
|
05.08.25
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|20.01.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nutrien (Ex Potash Agrium)
|58,20
|0,45%
