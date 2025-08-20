Abschwächung des KI-Booms: Palantir-Aktie unter Druck

Nach einem beeindruckenden Kursanstieg gerät die Palantir-Aktie deutlich unter Druck. Nach kräftigen Einbußen am Dienstag zeichnen sich auch zur Wochenmitte Verluste ab.

• Massive Rücksetzer bei KI-Werten• Bewertungen bleiben umstritten• Palantir-Aktie deutlich unter Druck

Palantir: KI-Euphorie kühlt ab - Aktie fällt trotz starker Jahresbilanz deutlich zurück

Die Euphorie rund um KI-Aktien bekommt erste Risse - und Palantir gehört aktuell zu den größten Verlierern im Sektor. Nach einer monatelangen Rally hat der Titel an der NASDAQ innerhalb der vergangenen fünf Handelstage mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Allein am gestrigen Dienstag ging es schlussendlich um satte 9,35 Prozent nach unten auf 157,75 US-Dollar. Am Mittwoch verliert das Papier vorbörslich dann zeitweise weitere 1,31 Prozent auf 155,68 US-Dollar.

Hintergrund ist die allgemeine Abkühlung im KI-Sektor sowie starke Gewinnmitnahmen bei hochbewerteten Tech-Werten wie NVIDIA, Meta oder auch Palantir selbst. Analysten warnen zunehmend vor einer Überbewertung - ungeachtet der Tatsache, dass das Unternehmen weiter hohe Wachstumsraten ausweist.

Gewinnmitnahmen nach steilem Kursanstieg

Palantir zählte 2025 zu den Highflyern unter den KI-Aktien - allein seit Jahresbeginn liegt der Kurs nach wie vor über 108 Prozent im Plus. Forbes etwa verweist darauf, dass der Kursrutsch am Vortag parallel erfolgte zu einer Konsolidierung bei Big-Tech-Titeln wie NVIDIA und Meta. Viele Anleger scheinen Gewinne zu sichern, bevor eine größere Korrektur einsetzt. Auch Shortseller wie Citron Research stellen die Bewertung in Frage - teils ist sogar von einem "Mini-Bubble"-Status die Rede.

Fundamentale Entwicklung solide, Bewertung extrem hoch

Operativ lieferte Palantir zuletzt erneut Rekordumsätze: Der Umsatz stieg auf stolze 1,003 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Gleichzeitig liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut wallstreetONLINE aktuell jedoch bei fast 600 - ein Vielfaches dessen, was selbst erfolgreiche Cloud-Unternehmen aufweisen. Dies verstärkt den Druck, insbesondere in einem Umfeld steigender Zinsen. Einige Analysten sehen das Rückschlagpotenzial daher noch nicht als abgeschlossen.

Zwischen Hype und Realität

Trotz der deutlichen Kursverluste bleibt die Aktie langfristig interessant - insbesondere durch die wachsenden Regierungsaufträge und KI-Plattformen wie AIP, die etwa im Verteidigungsbereich eingesetzt werden. Kurzfristig aber dürfte die Volatilität hoch bleiben. Eine Bodenbildung könnte womöglich erst erfolgen, wenn sich der gesamte KI-Sektor stabilisiert und Palantir eine nachhaltig profitablere Gewinnmarge vorlegt.

Redaktion finanzen.at