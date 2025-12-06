Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
06.12.2025 17:45:00
Adieu Microsoft: Schleswig-Holstein setzt auf Open Source und spart Millionen
Mit der Migration von Microsoft zu freier Software zahlt Schleswig-Holstein gut 15 Millionen Euro Lizenzkosten weniger. Die Umrüstung kommt deutlich günstiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
