Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

06.12.2025 17:45:00

Adieu Microsoft: Schleswig-Holstein setzt auf Open Source und spart Millionen

Mit der Migration von Microsoft zu freier Software zahlt Schleswig-Holstein gut 15 Millionen Euro Lizenzkosten weniger. Die Umrüstung kommt deutlich günstiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
