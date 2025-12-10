Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
10.12.2025 14:00:00
Adobe Express, Photoshop, Acrobat in ChatGPT nutzbar
Adobe Photoshop, Acrobat und Express lassen sich künftig in ChatGPT nutzen. Nutzer sollen Fotos, Dokumente und Designs per Texteingabe erstellen und bearbeiten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
