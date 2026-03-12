Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
12.03.2026 21:19:48
Adobe Inc. Q1 Profit Rises
(RTTNews) - Adobe Inc. (ADBE) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.88 billion, or $4.60 per share. This compares with $1.81 billion, or $4.14 per share, last year.
Excluding items, Adobe Inc. reported adjusted earnings of $2.48 billion or $6.06 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 11.9% to $6.39 billion from $5.71 billion last year.
Adobe Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.88 Bln. vs. $1.81 Bln. last year. -EPS: $4.60 vs. $4.14 last year. -Revenue: $6.39 Bln vs. $5.71 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 5.80 To $ 5.85 Next quarter revenue guidance: $ 6.43 B To $ 6.48 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
11.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
03.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite gibt nach (finanzen.at)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)