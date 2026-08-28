Adval Tech Management AG / Key word(s): Half Year Results

Adval Tech reports strong order intake – continued focus on transformation



28-Aug-2026 / 06:13 CET/CEST

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