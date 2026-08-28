Adval Tech Aktie

Adval Tech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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28.08.2026 06:13:24

Adval Tech reports strong order intake – continued focus on transformation

Adval Tech Management AG / Key word(s): Half Year Results
Adval Tech reports strong order intake – continued focus on transformation

28-Aug-2026 / 06:13 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Media release (PDF)

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

Dear Madam, Dear Sir

Please find enclosed our today's Media release. 

Best regards


End of Inside Information
Language: English
Company: Adval Tech Management AG
Freiburgstrasse 556
3172 Niederwangen
Switzerland
Internet: www.advaltech.com
ISIN: CH0008967926
Valor: 896792
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2390080

 
End of Announcement EQS News Service

2390080  28-Aug-2026 CET/CEST

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