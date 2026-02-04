Aflac Aktie

Aflac für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 22:23:31

AFLAC Inc Q4 Profit Drops

(RTTNews) - AFLAC Inc (AFL) released earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $1.379 billion, or $2.64 per share. This compares with $1.902 billion, or $3.42 per share, last year.

Excluding items, AFLAC Inc reported adjusted earnings of $818 million or $1.57 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 9.9% to $4.866 billion from $5.403 billion last year.

AFLAC Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.379 Bln. vs. $1.902 Bln. last year. -EPS: $2.64 vs. $3.42 last year. -Revenue: $4.866 Bln vs. $5.403 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aflac Inc

mehr Nachrichten