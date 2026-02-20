Linde Aktie
WKN: 648300 / ISIN: DE0006483001
Margenziel angehoben
|
20.02.2026 11:12:38
Air Liquide-Aktie im Plus: Gewinn wächst dank Sparprogramm
Im EURONEXT-Handel notiert die Air Liquide-Aktie zeitweise 3,98 Prozent höher bei 174,18 Euro. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier rund acht Prozent gewonnen.
Zwar ging der Umsatz von Air Liquide 2025 vor allem wegen des schwachen US-Dollar um 0,4 Prozent auf 26,9 Milliarden Euro zurück. Der Überschuss legte hingegen um gut sechs Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zu. Analysten hatten sich im Schnitt noch etwas mehr versprochen.
Dass der Gewinn stieg, erklärte das Unternehmen mit seinem laufenden Sparprogramm: Der Mitte 2024 eingeleitete Umbau habe allein 2025 einen Effizienzgewinn von 631 Millionen gebracht. Die Dividende soll nun um zwölf Prozent auf 3,70 Euro je Aktie steigen.
Im laufenden Jahr will Air-Liquide-Chef Jackow den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von zuletzt 20,7 Prozent um mehr als einen Prozentpunkt nach oben treiben. In der Folge soll diese Kennzahl bis 2027 um einen Punkt mehr zulegen als bisher anvisiert. Für den Zeitraum 2022 bis 2027 käme damit eine Steigerung um insgesamt 5,6 Punkte heraus.
/stw/err/jha/
PARIS (dpa-AFX)
