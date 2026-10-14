Linde Aktie
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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 563 US-Dollar belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Linde scheine die langfristige Entwicklung relativ klar zu sein. Weniger eindeutig sei jedoch der kurzfristige Weg zurück zu einem bereinigten Gewinnwachstum je Aktie von 8 bis 12 Prozent./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 563,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 492,11
|
Abst. Kursziel*:
14,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 493,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,15%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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