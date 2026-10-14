Linde Aktie

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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

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14.10.2026 13:10:25

Linde Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 563 US-Dollar belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Linde scheine die langfristige Entwicklung relativ klar zu sein. Weniger eindeutig sei jedoch der kurzfristige Weg zurück zu einem bereinigten Gewinnwachstum je Aktie von 8 bis 12 Prozent./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 563,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 492,11 		Abst. Kursziel*:
14,41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 493,22 		Abst. Kursziel aktuell:
14,15%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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