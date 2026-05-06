Linde Aktie
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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde mit einem fairen Aktienwert von 480 US-Dollar auf "Halten" belassen. Der Jahresauftakt des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers sei solide gewesen, doch der verhaltene Ausblick enttäusche, schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch. Historisch sowie auch im Branchenvergleich hält er die Aktie für ambitioniert bewertet./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Halten
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Unternehmen:
Linde plc
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
$ 500,29
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
$ 502,23
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
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05.05.26
|EQS-News: Linde Earns Dow Jones Best-in-Class and S&P Global Recognition for Sustainability Leadership (EQS Group)
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01.05.26
|EQS-News: Linde Reports First-Quarter 2026 Results (Earnings Release Tables Attached) (EQS Group)
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30.04.26
|Ausblick: Linde stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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28.04.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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27.04.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Second Quarter 2026 (EQS Group)
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22.04.26
|EQS-News: Ethisphere Names Linde to 2026 World's Most Ethical Companies® List (EQS Group)
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21.04.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
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