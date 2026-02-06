Linde Aktie

06.02.2026 17:22:01

Linde Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Neutral
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 455,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 451,28 		Abst. Kursziel*:
0,82%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 451,56 		Abst. Kursziel aktuell:
0,76%
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

