WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Linde nach Quartalszahlen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die Maßnahme begründete Analyst Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Erreichen seines unveränderten Kurszieles von 455 US-Dollar. Eine höhere Bewertung des des Gaskonzerns sei erst realistisch, wenn sich die Preise wieder positiver entwickelten./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:25 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 05:27 / EST
|Zusammenfassung: Linde plc Neutral
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 455,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 451,28
|
Abst. Kursziel*:
0,82%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 451,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,76%
|
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
|
KGV*:
-
