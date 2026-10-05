Linde Aktie
|430,20EUR
|4,20EUR
|0,99%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Linde nach einem Investorentreffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Im Geschäft mit der Belieferung und Unterstützung der Elektronik- und Halbleiterindustrie dürfte sich das Wachstum von über zehn Prozent fortsetzen, schrieb David Begleiter in einem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Aktien des Industriegasekonzerns./la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 575,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 479,48
|
Abst. Kursziel*:
19,92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 481,57
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,40%
|
Analyst Name::
David Begleiter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
12:00
|EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2026 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
|
01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: Hätte sich eine Linde-Investition von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.09.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.09.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
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|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|430,20
|0,99%
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:13
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG