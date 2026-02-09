FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Linde beim unveränderten fairen Aktienwert von 460 US-Dollar von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos sieht kurzfristig keine starken Kurstreiber beim Industriegasekonzern und Anlagenbauer. Denn wesentlich für die Aktienentwicklung sei die Steigerung der Kapitalrendite, und sie sollte in den nächsten Jahren seitwärts tendieren, schrieb er am Montag./rob/ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



