Linde Aktie
|381,00EUR
|1,80EUR
|0,47%
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Linde beim unveränderten fairen Aktienwert von 460 US-Dollar von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos sieht kurzfristig keine starken Kurstreiber beim Industriegasekonzern und Anlagenbauer. Denn wesentlich für die Aktienentwicklung sei die Steigerung der Kapitalrendite, und sie sollte in den nächsten Jahren seitwärts tendieren, schrieb er am Montag./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Halten
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 453,26
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 453,35
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
Analysen zu Linde plc
|17:35
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|17:35
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Linde Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:35
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
