Linde Aktie

381,00EUR 1,80EUR 0,47%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.02.2026 17:35:47

Linde Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Linde beim unveränderten fairen Aktienwert von 460 US-Dollar von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Aristotelis Moutopoulos sieht kurzfristig keine starken Kurstreiber beim Industriegasekonzern und Anlagenbauer. Denn wesentlich für die Aktienentwicklung sei die Steigerung der Kapitalrendite, und sie sollte in den nächsten Jahren seitwärts tendieren, schrieb er am Montag./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Halten
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 453,26 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 453,35 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Linde plc

mehr Analysen
17:35 Linde Halten DZ BANK
06.02.26 Linde Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 Linde Buy UBS AG
06.02.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Linde Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Linde plc 380,60 0,37% Linde plc

Aktuelle Aktienanalysen

17:35 Linde Halten DZ BANK
17:30 UniCredit Kaufen DZ BANK
16:03 Polytec buy Baader Bank
15:18 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:15 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
14:58 Andritz kaufen UBS AG
13:42 Stellantis Kaufen DZ BANK
13:19 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:14 Shell Overweight Barclays Capital
12:49 Unilever Overweight Barclays Capital
12:48 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:42 Novartis Halten DZ BANK
12:00 Rheinmetall Buy UBS AG
11:58 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
11:48 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:34 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
11:19 VINCI Buy UBS AG
10:56 Bechtle Kaufen DZ BANK
10:27 DO buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:21 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:55 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
09:48 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:37 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09:19 DSM-Firmenich Buy Jefferies & Company Inc.
09:18 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09:11 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:01 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:01 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG