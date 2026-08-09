FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Quartalszahlen von 480 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Industriegasekonzern habe ein solides Wachstum im Kerngeschäft verzeichnet, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe einen Rekordwert erreicht. Die Aktie sei allerdings - gemessen am erwarteten Gewinnwachstum - ambitioniert bewertet./rob/edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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