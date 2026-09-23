Linde Aktie
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WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
Linde Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 612 US-Dollar belassen. Auf der anstehenden Investorenveranstaltung im US-Bundesstaat Arizona dürfte der Gasekonzern sein Ziel eines zehnprozentigen Ergebniswachstums ohne Unterstützung des Konjunkturumfelds bestätigen, welches der Kursrückgang der vergangenen Monate zunehmend infrage gestellt habe, schrieb Joshua Spector in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Belastbare Hinweise auf die Rückkehr zu einem höheren Wachstum im kommenden Jahr könnten der Aktie helfen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 612,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 464,91
|
Abst. Kursziel*:
31,64%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 464,91
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,64%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
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