JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|
09.12.2025 13:17:38
AKTIE IM FOKUS 2: Jost Werke steigen nach Abschied der Peter Möhrle Holding
(aktueller Kurs und Kommentar von Oddo BHF)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der JOST Werke haben am Dienstag nach einem sehr schwachen Start zugelegt. Eine Aktienplatzierung durch den Großaktionär Peter Möhrle Holding sorgte zum Handelsstart zunächst für ein Absacken des Kurses auf 49,70 Euro. Danach ging es allerdings rasch wieder aufwärts, und zwar bis auf den höchsten Stand seit fast einem Monat. Die Experten der Bank Oddo BHF sprachen von einer Kaufgelegenheit.
Zuletzt stieg das Papier des hessischen Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie noch um 1,8 Prozent auf 52,00 Euro. Es liegt damit im bisherigen Jahresverlauf rund 14 Prozent im Plus. Der Nebenwerte-Index SDAX stieg in derselben Zeit um knapp 23 Prozent.
Die Experten von Oddo BHF sehen mit dem Ausstieg der Peter Höhrle Holding und daraus resultierender Kursschwächen eine "weitere attraktive Einstiegschance" in die Aktie. "Operativ steht das Unternehmen gut da und erzielte trotz schwieriger Marktbedingungen starke Ergebnisse im dritten Quartal." Die positive operative Dynamik sollte sich laut Oddo BHF wegen des erweiterten Portfolios, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Bauwesen, in den kommenden Quartalen fortsetzen.
Anfang September hatte die Großaktionärin Peter Möhrle Holding ihren Anteil an den Jost Werken bereits halbiert, was die Aktie nach einer Erholung im August zurück auf das Niveau von April gedrückt hatte.
Bei den Jost Werken liegt der Fokus derzeit auf der Integration der Ende Januar abgeschlossenen Übernahme der niederländischen Hyva Gruppe, mit der die Hessen ihre globale Stellung als Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie ausbaut. Für den Hersteller von Hydraulikanwendungen hatten die Jost Werke rund 400 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt./ck/err/mis
Analysen zu JOST Werke AGmehr Analysen
|02.12.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|15.10.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|51,50
|6,19%
