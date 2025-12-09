JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
|Vollständige Platzierung
|
09.12.2025 13:22:00
JOST Werke-Aktie dennoch mit Plus: Großaktionär der JOST Werke verkauft 1,5 Millionen Aktien
>Die JOST Werke war den weiteren Angaben zufolge nicht an der Platzierung beteiligt und erhält keine Erlöse aus der Platzierung.
Zuletzt hatte die Holding noch knapp 10,1 Prozent der Aktien besessen, bereits Anfang September hatte der Großaktionär ein ähnlich großes Paket versilbert.
JOST Werke-Aktie höher
An der Börse ging es für die im SDAX gelistete Aktie zeitweise auf XETRA deutlicher nach oben, zuletzt betrug das Plus noch 1,76 Prozent auf 52 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie rund 14 Prozent an Wert gewonnen.
JOST Werke hatte seine Jahresprognose bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal zuletzt bestätigt. Demnach soll der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten um 40 bis 50 Prozent gegenüber 2024 steigen und das bereinigte operative Ergebnis zwischen 23 und 28 Prozent zulegen. Dabei klammert der Nutzfahrzeugzulieferer das Cranes-Geschäft aus, das JOST bei der Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva mit erworben hatte. 2024 verbuchte JOST einen Umsatz von 1,07 Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis von 113 Millionen Euro.
Der Konzern hatte für den niederländischen Hydraulikspezialisten Hyva rund 400 Millionen US-Dollar (rund 370 Mio Euro) auf den Tisch gelegt. Das Unternehmen ist den Konzernangaben zufolge Anbieter von Hydrauliklösungen für Nutzfahrzeuge mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 Prozent bei Frontkippzylindern. Das Unternehmen hat unter anderem aber auch Lösungen für die Abfallentsorgung und Kräne im Portfolio.
Die Experten von Oddo BHF sehen mit dem Ausstieg der Peter Höhrle Holding und daraus resultierender Kursschwächen eine "weitere attraktive Einstiegschance" in die Aktie. "Operativ steht das Unternehmen gut da und erzielte trotz schwieriger Marktbedingungen starke Ergebnisse im dritten Quartal." Die positive operative Dynamik sollte sich laut Oddo BHF wegen des erweiterten Portfolios, insbesondere in den Bereichen Landwirtschaft und Bauwesen, in den kommenden Quartalen fortsetzen.
NEU-ISENBURG (dpa-AFX)
