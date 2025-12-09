JOST Werke Aktie

JOST Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

09.12.2025 11:36:38

AKTIE IM FOKUS: Jost Werke nach Abschied der Peter Möhrle Holding im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der JOST Werke haben am Dienstag nach einem sehr schwachen Start zugelegt. Eine Aktienplatzierung durch den Großaktionär Peter Möhrle Holding sorgte zum Handelsstart zunächst für ein Absacken des Kurses auf 49,70 Euro. Danach ging es allerdings rasch wieder aufwärts, und zwar bis auf den höchsten Stand seit fast einem Monat.

Zuletzt stieg das Papier des hessischen Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie noch um 1,2 Prozent auf 51,70 Euro. Es liegt damit im bisherigen Jahresverlauf rund 13,5 Prozent im Plus. Der Nebenwerte-Index SDAX stieg in derselben Zeit um rund 22 Prozent.

Anfang September hatte die Großaktionärin Peter Möhrle Holding ihren Anteil an den Jost Werken bereits halbiert, was die Aktie nach einer Erholung im August zurück auf das Niveau von April gedrückt hatte.

Bei den Jost Werken liegt der Fokus derzeit auf der Integration der Ende Januar abgeschlossenen Übernahme der niederländischen Hyva Gruppe, mit der die Hessen ihre globale Stellung als Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie ausbaut. Für den Hersteller von Hydraulikanwendungen hatten die Jost Werke rund 400 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt./ck/err/mis

Analysen zu JOST Werke AG

Analysen zu JOST Werke AGmehr Analysen

02.12.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 JOST Werke Buy Warburg Research
14.11.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 JOST Werke Buy Warburg Research
15.10.25 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
