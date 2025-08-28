NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.08.2025 22:37:38

AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia ins Minus gerutscht - Gewinnmitnahmen dicht am Rekord

(neu: Schlusskurs, Staatsbeteiligung in China-Gesprächen, Bank-of-America-Ziel, einige Formulierungen angepasst)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von NVIDIA hat am Donnerstag nicht für ein Rekordhoch gereicht. Nachdem die Aktien freundlich in den Handel gestartet waren, zogen die Anleger einen Cent unter dem bisherigen Rekord von 184,48 Dollar die Reißleine. Sie nahmen schon früh Gewinne mit und dies drückte die Aktie zeitweise mit fast drei Prozent ins Minus. Am Ende lag der Abschlag noch bei 0,8 Prozent.

Nvidia wächst weiter rasant und dies trotz des brachliegenden China-Geschäfts. Ein Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufrieden stellen konnte, wurde aufgefangen von vager Hoffnung, dass der Chipriese dort bald wieder mehr Geschäft machen könnte. Denn laut einem Medienbericht spricht der Konzern mit der US-Regierung über die Möglichkeit, Hochleistungschips der Serie "Blackwell" nach China zu verkaufen und dabei den eigenen Staat an den Erlösen zu beteiligen.

Erst vor gut zwei Wochen war Nvidia auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun eine zu hohe Hürde wurde. Ein moderates Kursminus dürften die Anleger verschmerzen, denn die Papiere hatten sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der erworbene Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr.

Groß war die Anspannung zuletzt wegen der Bedeutung von Nvidia für den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) gewesen. Im KI-Boom würde der Konzern aber gern Dutzende Milliarden Dollar mehr Geschäft in China machen, denn nach US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking verkauft der Konzern dort aktuell gar nichts. Dessen ungeachtet sprang der Quartalsumsatz von Nvidia im Jahresvergleich um 56 Prozent auf fast 47 Milliarden Dollar hoch.

Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur von JPMorgan in seiner Reaktion auf die Zahlen. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesem Bereich. Von vielen Experten wurden die Kursziele nach oben geschraubt, wobei Bank of America mit 235 US-Dollar am optimistischsten ist./ajx/bek/stk/tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen

28.08.25 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
28.08.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
28.08.25 NVIDIA Buy UBS AG
28.08.25 NVIDIA Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NVIDIA Corp. 154,22 -1,28% NVIDIA Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.08.25 Beteiligungen von Elliott Investment Management: So investierte Hedgefonds-Chef Paul Singer im 2. Quartal 2025
27.08.25 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel kaum bewegt -- Wall Street letztlich zurückaltend -- Asiens Börsen schließen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Donnerstag kaum Ausschläge. Die US-Börsen präsentierten sich kraftlos. Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen