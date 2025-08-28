AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia ins Minus gerutscht - Gewinnmitnahmen dicht am Rekord

(neu: Schlusskurs, Staatsbeteiligung in China-Gesprächen, Bank-of-America-Ziel, einige Formulierungen angepasst)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Quartalsbericht von NVIDIA hat am Donnerstag nicht für ein Rekordhoch gereicht. Nachdem die Aktien freundlich in den Handel gestartet waren, zogen die Anleger einen Cent unter dem bisherigen Rekord von 184,48 Dollar die Reißleine. Sie nahmen schon früh Gewinne mit und dies drückte die Aktie zeitweise mit fast drei Prozent ins Minus. Am Ende lag der Abschlag noch bei 0,8 Prozent.

Nvidia wächst weiter rasant und dies trotz des brachliegenden China-Geschäfts. Ein Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufrieden stellen konnte, wurde aufgefangen von vager Hoffnung, dass der Chipriese dort bald wieder mehr Geschäft machen könnte. Denn laut einem Medienbericht spricht der Konzern mit der US-Regierung über die Möglichkeit, Hochleistungschips der Serie "Blackwell" nach China zu verkaufen und dabei den eigenen Staat an den Erlösen zu beteiligen.

Erst vor gut zwei Wochen war Nvidia auf ein Rekordhoch gestiegen, das nun eine zu hohe Hürde wurde. Ein moderates Kursminus dürften die Anleger verschmerzen, denn die Papiere hatten sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der erworbene Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr.

Groß war die Anspannung zuletzt wegen der Bedeutung von Nvidia für den Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) gewesen. Im KI-Boom würde der Konzern aber gern Dutzende Milliarden Dollar mehr Geschäft in China machen, denn nach US-Exportsperren und Gegenwind aus Peking verkauft der Konzern dort aktuell gar nichts. Dessen ungeachtet sprang der Quartalsumsatz von Nvidia im Jahresvergleich um 56 Prozent auf fast 47 Milliarden Dollar hoch.

Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur von JPMorgan in seiner Reaktion auf die Zahlen. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesem Bereich. Von vielen Experten wurden die Kursziele nach oben geschraubt, wobei Bank of America mit 235 US-Dollar am optimistischsten ist./ajx/bek/stk/tih/he