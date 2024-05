AKTIE IM FOKUS: Renk nach Platzierung ins Plus gedreht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von RENK haben am Freitag über die Aktienplatzierung des Finanzinvestors Triton mit einem Abschlag hinweg gesehen. Zwischenzeitlich hatten die Papiere bis zu 5 Prozent verloren, doch sie holten dies im Verlauf mehr als auf. Aus dem Handel gingen die Titel 0,4 Prozent höher.

Der Finanzinvestor trennte sich Börsianern zufolge von zehn Prozent seiner Anteile zu 25 Euro je Aktie, nachdem er bisher noch 62 Prozent an dem Anfang Februar an die Börse gegangenen Unternehmen gehalten hatte. Verglichen mit dem Schlusskurs vom Vortag, der 26,30 Euro betragen hatte, nahm er damit einen Abschlag in Kauf.

Auf dem Kursniveau, das der 25-Euro-Transaktion gleich kommt, stabilisierte sich der Kurs aber wieder. Anleger witterten hier offenbar wieder eine Kaufgelegenheit. Renk hatten bis Anfang April stark von der Rüstungsrally profitiert, sie waren in der Spitze bis auf 39,75 Euro geklettert. Seither haben sie ein Drittel ihres Werts eingebüßt./tih/he