WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

28.10.2025 08:13:38

AKTIE IM FOKUS: Suss erschreckt die Anleger mit entäuschendem Margentrend

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Anleger von Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) wird der Dienstag wohl ein tiefroter Handelstag. Nachdem der Halbleiterzulieferer am Vorabend nach Börsenschluss überraschend schwache Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt und seine Profitabilitätsziele gesenkt hat, brach der Kurs im vorbörslichen Tradegate-Handel um zuletzt 16,6 Prozent ein.

Zeitweise hatte der außerbörsliche Abschlag auch schon etwa ein Viertel betragen, zuletzt aber hielten sich die Aktien zumindest knapp über der 30-Euro-Marke. Die bisherigen Kursgewinne im Oktober-Verlauf sind damit jedoch wieder Geschichte.

Im dritten Quartal verfehlte das Unternehmen margenseitig die Expertenvorhersagen. Daraufhin wurden sowohl für die Bruttomarge als auch die operative Gewinnmarge (Ebit) die Zielspannen verringert.

Laut dem Jefferies-Experten Janardan Menon basiert dies auf der Erwartung, dass auch im Schlussquartal keine wesentlichen Profitabilitätsverbesserungen zu erwarten sind. Er wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei. Menon sieht darin keine gute Basis auch für den 2026er Ausblick./tih/nas

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

