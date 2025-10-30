Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
30.10.2025 08:52:38
AKTIE IM FOKUS: Volkswagen etwas höher - Fokus weg von Porsche-Belastung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben am Donnerstag nach Quartalszahlen die Belastungen durch Porsche abgeschüttelt. Die im DAX notierten Vorzüge gewannen auf Tradegate 1,1 Prozent auf 93,05 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit dürften sie im Xetra-Handel ihre jüngste Stabilisierung oberhalb der 90-Euro-Marke fortsetzen.
Im dritten Quartal rutschte der Autobauer vor allem wegen der Probleme bei der Sportwagentochter Porsche und der Zollbelastungen tief in die roten Zahlen. Ohne die Abschreibungen wegen Porsche sei die Marge aber stark ausgefallen, lobte Analyst Jose Asumendi von JPMorgan. Er hob zudem die starke Netto-Liquidität und den starken Netto-Cashflow hervor./ajx/zb
