Volkswagen (VW) vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Volkswagen (VW) vz-Papiers durch UBS AG-Analyst Patrick Hummel.

Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe im Tagesgeschäft erwartungsgemäß abgeschnitten und eine solide Barmittelentwicklung gezeigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 12:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 91,68 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 3,62 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 704 536 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2025 um 9,8 Prozent. Am 30.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Bilanz für Q3 2025 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.