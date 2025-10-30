Volkswagen Aktie
|91,16EUR
|-0,08EUR
|-0,09%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 149 Euro auf "Buy" belassen. Die Einflüsse durch Porsche auf die jüngsten Zahlen des Autokonzerns seien geringer als erwartet gewesen, schrieb Fabio Hölscher am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Das habe zu der besseren Gewinnentwicklung beigetragen. Aber auch der Umsatz sehe gut aus./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
149,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90,60 €
|
Abst. Kursziel*:
64,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
91,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,45%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:13
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,66
|-0,64%
