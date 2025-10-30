Volkswagen Aktie
|90,56EUR
|-0,68EUR
|-0,75%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit niedrigeren Sondereinflüssen. Für das Jahr 2026 rechneten die Wolfsburger nun mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Er bleibt der Ansicht, dass der Konsens für das kommende Jahr zu niedrig plant, zumal sich im Handelskonflikt mit Mexiko und Kanada eine Lösung abzeichne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Outperform
|
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
90,60 €
|
Abst. Kursziel*:
43,49%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
90,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,55%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
12:07
|RBC Capital Markets: Volkswagen (VW) vz-Aktie erhält Outperform (finanzen.at)
|
11:43
|Investment-Note für Volkswagen (VW) vz-Aktie: Neue Analyse von Warburg Research (finanzen.at)
|
11:29
|ROUNDUP/VW: Chipversorgung auch kommende Woche gesichert (dpa-AFX)
|
10:45
|AKTIE IM FOKUS: Volkswagen nach volatilem Start nun klar schwächer (dpa-AFX)
|
10:04
|Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Buy (finanzen.at)
|
09:39
|ROUNDUP 2: VW rutscht wegen Porsche in die roten Zahlen - Anleger gelassen (dpa-AFX)
|
09:33
|Volkswagen (VW) vz-Analyse: Volkswagen (VW) vz-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Neutral bewertet (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:13
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:13
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10:52
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|09:13
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:44
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|90,76
|-0,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:17
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|13:10
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13:07
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:05
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:52
|Boeing Buy
|UBS AG
|12:40
|adidas Buy
|UBS AG
|12:39
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:39
|Shell Buy
|UBS AG
|12:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:38
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Santander Buy
|UBS AG
|12:30
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|12:27
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:16
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|12:13
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|12:12
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|12:12
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|12:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:01
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|11:49
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:45
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:45
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|11:36
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|11:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:35
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:30
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:18
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|pbb Buy
|Warburg Research
|10:54
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|10:53
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.