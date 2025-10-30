Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
30.10.2025 15:04:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) nach Zahlen mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan am Donnerstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit niedrigeren Sondereinflüssen. Für das Jahr 2026 rechneten die Wolfsburger nun mit einem Ergebnis am oberen Ende der Spanne. Er bleibt der Ansicht, dass der Konsens für das kommende Jahr zu niedrig plant, zumal sich im Handelskonflikt mit Mexiko und Kanada eine Lösung abzeichne./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:55 / EDT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
