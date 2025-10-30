Volkswagen (VW) vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 15:33 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 90,62 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3,99 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 875 017 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 8,5 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen.

