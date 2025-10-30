Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Aktie im Blick 30.10.2025 15:49:47

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Volkswagen (VW) vz-Aktie

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 15:33 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 90,62 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 3,99 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 875 017 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 8,5 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

