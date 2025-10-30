Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Beim DAX stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Am Donnerstag fällt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,05 Prozent auf 24 111,64 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,088 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,264 Prozent auf 24 187,82 Punkte an der Kurstafel, nach 24 124,21 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 215,30 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 034,75 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 0,909 Prozent nach. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 23 880,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der DAX mit 24 262,22 Punkten berechnet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 19 257,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 20,41 Prozent zu Buche. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. 18 489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 214,75 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 34,91 EUR), Scout24 (+ 1,47 Prozent auf 99,80 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 225,90 EUR) und adidas (+ 0,67 Prozent auf 166,35 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Telekom (-2,77 Prozent auf 27,36 EUR), Porsche Automobil (-1,94 Prozent auf 34,82 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,61 Prozent auf 90,52 EUR), Vonovia SE (-1,58 Prozent auf 26,24 EUR) und BASF (-1,44 Prozent auf 43,09 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 180 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 255,386 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Bayer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 5,34 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

