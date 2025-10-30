ASML NV Aktie
Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 5 688,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,871 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,053 Prozent leichter bei 5 702,77 Punkten, nach 5 705,81 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 667,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 716,02 Zählern.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,053 Prozent nach. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5 529,96 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Wert von 5 393,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 4 885,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,68 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 734,28 Punkten. 4 540,22 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 214,75 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 34,91 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,81 Prozent auf 5,70 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 225,90 EUR) und adidas (+ 0,67 Prozent auf 166,35 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Deutsche Telekom (-2,77 Prozent auf 27,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,61 Prozent auf 90,52 EUR), BASF (-1,44 Prozent auf 43,09 EUR), Bayer (-1,31 Prozent auf 27,20 EUR) und Rheinmetall (-1,30 Prozent auf 1 708,50 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 180 945 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 356,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,53 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
