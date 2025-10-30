Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags

Der LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,04 Prozent schwächer bei 24 115,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 029,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 219,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2025, den Wert von 23 906,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2025, den Stand von 24 312,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 19 232,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 20,79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 214,75 EUR), Infineon (+ 1,56 Prozent auf 34,91 EUR), Scout24 (+ 1,47 Prozent auf 99,80 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 225,90 EUR) und adidas (+ 0,67 Prozent auf 166,35 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-2,77 Prozent auf 27,36 EUR), Porsche Automobil (-1,94 Prozent auf 34,82 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,61 Prozent auf 90,52 EUR), Vonovia SE (-1,58 Prozent auf 26,24 EUR) und BASF (-1,44 Prozent auf 43,09 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 180 945 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 255,386 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

