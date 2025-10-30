Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter lieferten nun wieder ab, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Vor allem der Barmittelzufluss sei besser als gedacht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:48 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 57,16 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 38,21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 630 182 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Anteilsschein um 15,4 Prozent nach oben. Am 12.02.2026 kalkulieren Experten mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET



