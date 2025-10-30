Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittag schwächer

Aktuell ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Um 12:09 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent tiefer bei 5 678,53 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,871 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,053 Prozent auf 5 702,77 Punkte an der Kurstafel, nach 5 705,81 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 716,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 5 677,05 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Euro STOXX 50 bereits um 0,235 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 529,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 5 393,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Wert von 4 885,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,47 Prozent nach oben. Bei 5 734,28 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 540,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 1,85 Prozent auf 212,15 EUR), Infineon (+ 0,79 Prozent auf 34,65 EUR), Siemens (+ 0,65 Prozent auf 247,35 EUR), adidas (+ 0,64 Prozent auf 166,30 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,49 Prozent auf 57,32 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-2,13 Prozent auf 27,54 EUR), Siemens Energy (-1,87 Prozent auf 104,85 EUR), Rheinmetall (-1,36 Prozent auf 1 707,50 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 218,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,80 Prozent auf 39,47 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 672 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 356,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent bei der BNP Paribas-Aktie an.

