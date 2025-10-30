STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 5 700,58 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,871 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 702,77 Zählern und damit 0,053 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 705,81 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 707,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 695,74 Punkten lag.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,153 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 529,96 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 5 393,18 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Stand von 4 885,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 15,92 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 734,28 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 2,33 Prozent auf 213,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,17 Prozent auf 93,08 EUR), Deutsche Bank (+ 0,95 Prozent auf 31,37 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,91 Prozent auf 57,56 EUR) und adidas (+ 0,91 Prozent auf 166,75 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-1,92 Prozent auf 104,80 EUR), BASF (-0,64 Prozent auf 43,44 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1 720,00 EUR), Eni (-0,43 Prozent auf 15,89 EUR) und Deutsche Börse (-0,36 Prozent auf 219,30 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 409 629 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 356,360 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet mit 6,00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,53 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

