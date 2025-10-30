Mercedes-Benz Group Aktie

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

30.10.2025 06:37:01

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 60 auf 62 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Autobauers habe willkommene Stabilität unter schwierigen Geschäftsbedingungen gezeigt, schrieb Philippe Houchois am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Stuttgarter blieben sein bevorzugter Wert unter den Premium-Herstellern. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für die Gewinne und den Barmittelzufluss./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
57,07 € 		Abst. Kursziel*:
8,64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
57,27 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,26%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

