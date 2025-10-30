Aktien-Tipp: So bewertet UBS AG die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der überraschend guten Kostenentwicklung im vergangenen Quartal und dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm wachse sein Vertrauen in den Autobauer, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 57,11 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 6,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 635 002 Stück. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 15,3 Prozent zu. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

