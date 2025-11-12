RWE Aktie
Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Insbesondere dank eines positiven Einmaleffektes in Form des Rechenzentrums-Verkaufs in Großbritannien habe der Energiekonzern die Erwartungen mit Blick auf das operative Ergebnis deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Jahresprognose sei wie erwartet bestätigt worden.
Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 09:57 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 44,52 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 7,91 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 787 857 Stück. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2025 um 59,6 Prozent aufwärts.
