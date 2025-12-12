RWE Aktie
|43,20EUR
|0,05EUR
|0,12%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 46,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Javier Garrido setzte die Aktien der Essener im Rahmen seines Ausblicks auf 2026 für Europas Versorger am Donnerstagabend zudem auf die "Analyst Focus List" mit den generell besten Anlageideen von JPMorgan. Zudem tragen sie nun den Stempel "Positive Catalyst Watch" in Erwartung positiver mittelfristiger Signale für Ergebniswachstum und Mittelverwendung im ersten Quartal 2026. Seinen Branchenfavoriten RWE und SSE traut Garrido überdurchschnittliche Ergebnissteigerung bis ins Jahr 2030 zu./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 00:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,14 €
|
Abst. Kursziel*:
18,22%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
|
Analyst Name::
Javier Garrido
|
KGV*:
-
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|07:16
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|43,35
|0,46%
