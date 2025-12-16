RWE Aktie

43,97EUR 0,31EUR 0,71%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.12.2025 08:50:51

RWE Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von RWE beim Kursziel von 50 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Olly Jeffery sieht auch nach dem guten Jahr 2025 mit der zweitbesten Gesamtrendite im europäischen Versorgersektor weiter Luft für RWE-Aktien. Er setzt dabei vor allem auf ein Mitte März anstehendes Strategieupdate zur Mittelverwendung./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,63 € 		Abst. Kursziel*:
14,60%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
43,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,71%
Analyst Name::
Olly Jeffery 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten

Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen

08:50 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.12.25 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
11.12.25 RWE Overweight Barclays Capital
01.12.25 RWE Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RWE AG St. 43,85 0,44% RWE AG St.

Aktuelle Aktienanalysen

08:50 RWE Buy Deutsche Bank AG
08:17 LANXESS Sell UBS AG
07:44 Nike Outperform Bernstein Research
07:43 adidas Outperform Bernstein Research
07:39 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
07:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:34 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Airbus Overweight Barclays Capital
07:31 Fresenius Overweight Barclays Capital
06:40 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
15.12.25 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 OMV Underweight Barclays Capital
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 Sanofi Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
15.12.25 arGEN-X Neutral UBS AG
15.12.25 Nestlé Neutral UBS AG
15.12.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
15.12.25 Sanofi Buy UBS AG
15.12.25 Sanofi Overweight Barclays Capital
15.12.25 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Ströer Buy Warburg Research
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
15.12.25 Polytec kaufen Warburg Research
15.12.25 Raiffeisen Erste Group Bank
15.12.25 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
15.12.25 Nike Neutral UBS AG
15.12.25 Unilever Outperform Bernstein Research
15.12.25 BAT Overweight Barclays Capital
15.12.25 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Kering Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
15.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen