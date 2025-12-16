RWE Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Bewertung von RWE beim Kursziel von 50 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analyst Olly Jeffery sieht auch nach dem guten Jahr 2025 mit der zweitbesten Gesamtrendite im europäischen Versorgersektor weiter Luft für RWE-Aktien. Er setzt dabei vor allem auf ein Mitte März anstehendes Strategieupdate zur Mittelverwendung./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu RWE AG St.
08:50
RWE Buy
Deutsche Bank AG
12.12.25
RWE Overweight
JP Morgan Chase & Co.
11.12.25
RWE Outperform
Bernstein Research
11.12.25
RWE Overweight
Barclays Capital
01.12.25
RWE Outperform
Bernstein Research
