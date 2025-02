AKTIEN IM FOKUS: US-Banken sehr schwach - Konjunktursorgen und Konsumschwäche

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von US-Banken sind am Donnerstag am New Yorker Aktienmarkt unter den größten Verlierern. Barclays-Analyst Jason Goldberg verwies auf den Rückgang bei wirtschaftlichen Frühindikatoren sowie auf einen unerwartet trüben Ausblick des US-Einzelhändlers Walmart, wodurch sich Konjunktursorgen verstärkt hätten. Banken-Papiere hätten sich jüngst auch sehr ordentlich entwickelt, sodass Anleger nun zu Gewinnmitnahmen tendierten, ergänzte der Analyst.

Walmart gilt als guter Indikator für das Konsumverhalten der Amerikaner. Dieses ist eine wichtige Stütze für die US-Wirtschaft. Schwächelt die Konjunktur, drohen Belastungen für Banken. So kann die Kreditnachfrage dann sinken.

Im schwachen Leitindex Dow Jones Industrial waren die Bank-Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) zuletzt mit Abschlägen von bis zu 4,8 Prozent weit hinten. Einzig Walmart verbuchten noch höhere Verluste von 6,4 Prozent. Im S&P 500 gerieten die Titel von Morgan Stanley mit einem Minus von gut fünf Prozent erheblich unter Druck. Citigroup und Wells Fargo (Wells FargoCo) gaben um teils mehr als drei Prozent nach.