Aktien Schweiz gehen mit leichten Aufschlägen ins Wochenende

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit leichten Aufschlägen beendet. Einige Anleger dürften sich angesichts der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Montag in Zurückhaltung geübt haben, heißt es. Etwas gestützt wurde das Sentiment von ermutigenden chinesischen Konjunkturdaten. Die dortige Wirtschaft ist im vierten Quartal schneller gewachsen als erwartet. Auch die Industrieproduktion hat sich besser entwickelt als erwartet.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 11.990 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,95 (zuvor: 21,52) Millionen Aktien.

Die Aktie von Richemont war bei den Anlegern weiter gefragt, nachdem sie am Vortag einen Sprung um rund 16 Prozent nach oben gemacht hat. Der Luxusgüterkonzern hatte am Donnerstag starke Quartalszahlen vorgelegt. Rückenwind kam nun durch einige Kurszielerhöhungen von Analysten u.a. von JPMorgan, Vontobel und UBS. Für die Titel ging es um weitere 1,2 Prozent nach oben. Auch die Aktie des Wettbewerbers Swatch (+1,6%) konnte hiervon profitieren.

Geberit (+2,5%) erholten sich etwas von den deutlichen Vortagesabgaben. Das Sanitärtechnik-Unternehmen hatte am Donnerstag vorläufige Geschäftszahlen für 2024 vorgelegt, die am Markt verhalten aufgenommen wurden.

Gut gefragt bei den Anlegern waren auch UBS (+2,9%), Holcim (+2,1%) und ABB (+2,1%). Die Aktie des defensiven Index-Schwergewichts Nestle stieg um 0,4 Prozent. Bei den Pharmariesen ging es für die Roche-Papiere indessen um 1,2 Prozent nach unten, Novartis fielen um 1,4 Prozent.

Im breiteren Markt stiegen Avolta deutlich um 8,4 Prozent. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkauf-Programm von bis zu 200 Millionen Franken angekündigt.

