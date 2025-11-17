UniCredit Aktie
Schwacher Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 nachmittags
Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent auf 4 792,57 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 4 806,82 Zählern und damit 0,011 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 806,29 Punkte).
Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 773,76 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 814,58 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 741,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 4 553,93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 4 264,62 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 1,92 Prozent auf 41,50 GBP), Novartis (+ 1,32 Prozent auf 105,80 CHF), Airbus SE (+ 1,16 Prozent auf 208,95 EUR), Rheinmetall (+ 0,84 Prozent auf 1 741,50 EUR) und Enel (+ 0,71 Prozent auf 9,03 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens (-3,04 Prozent auf 223,35 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,40 Prozent auf 5,72 EUR), UniCredit (-1,28 Prozent auf 63,77 EUR), Allianz (-1,12 Prozent auf 363,50 EUR) und SAP SE (-1,09 Prozent auf 208,80 EUR).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4 743 343 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 338,802 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,69 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,43 Prozent, die höchste im Index.
