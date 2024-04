Aktien Schweiz leicht erholt - ABB vor Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte leicht von den Vortagesverlusten erholt. Nachdem zuletzt die Notenbankpolitik sowie die geopolitischen Spannungen die Impulse geliefert hatten, richtet sich der Fokus nun verstärkt auf die Berichtssaison. So wird am Donnerstag unter anderem ABB Zahlen zum ersten Quartal vorlegen. Die Aktie gewann am Mittwoch 0,7 Prozent.

"Die Unsicherheit an den Börsen ist nach wie vor groß. Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben", so QC Partners. Auffallend sei, dass trotz dieses geopolitischen Risikos nur sehr zaghaft Absicherungspositionen eingegangen würden. "Die Anleger gehen aktuell davon aus, dass die geopolitischen Risiken nicht eintreten werden und die Börsen aus eben diesem Grund schnell in den Rally-Modus zurückkehren werden", hieß es.

Der SMI verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 11.232 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,54 (zuvor: 25,46) Millionen Aktien.

Tagesgewinner im SMI waren die Aktien von Richemont mit einem Plus von 3,0 Prozent. Im Luxussektor standen die Geschäftszahlen von LVMH im Blick. Die Umsätze hätten die Erwartungen um 2 Prozent verfehlt, organisch allerdings die Schätzungen getroffen worden, merkte die Citigroup an. Dagegen ging es für die Aktien von Swatch um 1,3 Prozent nach unten.

Gestützt wurde der Markt auch von den Aufschlägen bei Index-Schwergewicht Nestle, die um 1,6 Prozent stiegen. Die Papiere der UBS holten einen Teil der Vortagesverluste wieder auf und verbesserten sich um 0,5 Prozent. Am Dienstag hatten Medienbericht den Kurs belastet, in denen von einem möglichen Kapitalbedarf im Umfang von bis zu 25 Milliarden Dollar die Rede war.

