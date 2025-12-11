Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Euro STOXX 50 im Fokus 11.12.2025 17:59:23

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Am Abend wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Schlussendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,76 Prozent auf 5 751,37 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,881 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 707,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,12 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 684,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 770,19 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,590 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 725,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 5 386,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 959,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 3,29 Prozent auf 44,56 EUR), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 238,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,69 Prozent auf 47,00 EUR), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 68,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,19 Prozent auf 558,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Börse (-2,00 Prozent auf 215,10 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,30 EUR), Bayer (-0,78 Prozent auf 36,33 EUR), Rheinmetall (-0,47 Prozent auf 1 602,50 EUR) und Infineon (-0,38 Prozent auf 36,57 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 928 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 369,345 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 6,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen

11.12.25 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
03.12.25 Rheinmetall Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 951,40 -0,40% ASML NV
BASF 44,64 0,22% BASF
Bayer 36,54 0,65% Bayer
BNP Paribas S.A. 78,82 -0,24% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 214,30 -0,33% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,99 0,19% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 47,07 0,28% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 36,73 0,11% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,75 0,24% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 561,00 0,25% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,80 0,25% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 601,50 -0,25% Rheinmetall AG
SAP SE 210,45 0,02% SAP SE
Siemens AG 239,50 0,21% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 68,42 0,19% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 753,96 0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen