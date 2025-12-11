Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
11.12.2025 17:59:23
Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind
Schlussendlich gewann der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,76 Prozent auf 5 751,37 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,881 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,006 Prozent auf 5 707,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 708,12 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 684,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 770,19 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,590 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 725,70 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 5 386,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 959,35 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 16,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 5 818,07 Punkte. Bei 4 540,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit BASF (+ 3,29 Prozent auf 44,56 EUR), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 238,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,69 Prozent auf 47,00 EUR), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 68,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,19 Prozent auf 558,80 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Deutsche Börse (-2,00 Prozent auf 215,10 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,30 EUR), Bayer (-0,78 Prozent auf 36,33 EUR), Rheinmetall (-0,47 Prozent auf 1 602,50 EUR) und Infineon (-0,38 Prozent auf 36,57 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 928 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 369,345 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet mit 7,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 6,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|11.12.25
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
