Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk uneins: USA planen wohl Preisdeckel für Wegovy und Zepbound

Die US-Regierung verhandelt offenbar mit Eli Lilly und Novo Nordisk über einen Deal, der Abnehm-Medikamente wie Wegovy und Zepbound über die Plattform TrumpRx deutlich günstiger machen soll.

Die US-Regierung verhandelt derzeit mit den Pharmakonzernen Eli Lilly und Novo Nordisk über einen Vertrag, um die niedrigsten Dosierungen einiger ihrer Medikamente gegen Adipositas für 149 US-Dollar pro Monat über die digitale Einkaufsplattform TrumpRx an Verbraucher zu verkaufen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Verträge würden auch dazu führen, dass die Versicherer Medicare und das Gesundheitsprogramm Medicaid die Kosten für die Medikamente zur Gewichtsreduktion übernehmen. Dies wäre für die Unternehmen ein Segen, so die Informanten.

Die Gespräche dauerten noch an, aber wenn die Vereinbarungen abgeschlossen seien, werde Trump sie voraussichtlich am Donnerstagmorgen im Weißen Haus zusammen mit Managern aus der Pharmaindustrie bekannt geben, sagten die Personen.

Die Vereinbarung würde die Übernahme der Kosten für die beliebten, aber teuren GLP-1-Medikamente, darunter die Bestseller Wegovy und Zepbound, zur Behandlung von Fettleibigkeit durch Medicaid ermöglichen. Außerdem würde Medicare verpflichtet, die Kosten für diese Medikamente für fettleibige Menschen zu übernehmen, die auch ein hohes Risiko für andere Gesundheitsprobleme haben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die niedrigste Dosis des Medikamentes Wegovy von Novo Nordisk würde über TrumpRx für 149 Dollar angeboten werden, sagten die Informanten. Die Anfangsdosis von Lillys Zepbound würde für 299 Dollar verkauft, 50 Dollar günstiger als der Preis, den das Unternehmen derzeit Patienten berechnet, die direkt über Lillys Online-Website für Verbraucher kaufen.

Darüber hinaus würde Lilly die Anfangsdosis seiner Pille Orforglipron zur Gewichtsreduktion für 149 Dollar über TrumpRx verkaufen, sofern das Medikament, das sich derzeit noch in der Testphase befindet, von der Gesundheitsbehörde FDA zugelassen wird.

Ozempic, das ebenfalls von Novo Nordisk hergestellte Diabetesmedikament, das bereits für viele Medicare- und Medicaid-Patienten übernommen wird, könnte laut einer der Personen ebenfalls auf TrumpRx angeboten werden. Einen Preis nannte die Person allerdings nicht.

Während Novo-Aktien am Mittwoch in Dänemark letztlich um 4,49 Prozent abgaben auf 301,05 Kronen, verteuern sich Eli Lilly-Papiere im NYSE-Handel zeitweise um 2,69 Prozent auf 931,22 US-Dollar.

DOW JONES