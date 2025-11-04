Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem aufgestockten Übernahmeangebot für die Biotech-Firma Metsera im Bieter-Rennen mit Pfizer
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
41,97 €
Abst. Kursziel*:
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
315,20 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Florent Cespedes
KGV*:
