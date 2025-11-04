Novo Nordisk Aktie

42,47EUR 0,19EUR 0,44%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

04.11.2025 21:20:18

Novo Nordisk Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem aufgestockten Übernahmeangebot für die Biotech-Firma Metsera im Bieter-Rennen mit Pfizer . Zwar bestehe ein kartellrechtliches Risiko bei den Dänen, das Portfolio von Metsera würde allerdings gut zu dem von Novo passen, betonte der Analyst./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Outperform
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
41,97 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
315,20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

