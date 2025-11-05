Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Der Absatz von Diabetesmitteln habe enttäuscht. Die Anpassung der Zielspanne für das Gesamtjahr komme derweil nicht überraschend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Novo Nordisk
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
540,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
43,00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
315,20 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Florent Cespedes
KGV*:
-
